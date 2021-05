Dal Pino: “Tutti i grandi club in difficoltà. Col Covid perso 1 mld, ci vuole…”

Le parole del presidente di Lega: "Se è vero come dicono, che a fine estate avremo un numero di vaccinati molto alto, ci auguriamo di aprire gli stadi almeno alla metà del pubblico"

Se è vero come dicono, che a fine estate avremo un numero di vaccinati molto alto, ci auguriamo di aprire gli stadi almeno alla metà del pubblico. Speriamo anche che si riesca ad avere giocatori che possano tornare in ritiro in condizioni normali. E poi ci sono i club che hanno grandi difficoltà economiche, tutti: chiedono risposte di diverso tipo, le grandi hanno perso molto per la mancanza del pubblico. Quello che è successo ha interrotto una corsa verso un miglioramento: nell'ultimo triennio si era arrivati vicini ad un pareggio, col Covid abbiamo perso circa un miliardo come sistema.