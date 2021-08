Serie A in crisi, si torna a pensare ai fondi. Dal Piano riallaccia i contatti?

Dopo il tentativo naufragato, viste le difficoltà economiche, i club di Serie A stanno ripensando nuovamente all'ingresso dei fondi

"La Serie A e i private equity, di nuovo. Sono i fondi la soluzione ai guai finanziari dei club, e sempre più società ne sono convinte. Gli esempi che arrivano dall’Europa sostengono la tesi: in Spagna hanno appena definito un accordo con Cvc Capital Partners che garantirà ai club un incasso di oltre due miliardi di euro, tranne a Real, Barcellona e Athletic Bilbao, che hanno scelto di non cedere le loro quote. Era il piano pensato per il nostro campionato da Paolo Dal Pino, presidente di Lega, e poi naufragato per l’opposizione di sette società: la partnership avrebbe garantito alla A un miliardo e settecentomila euro. Per le italiane la preoccupazione aumenta, di pari passo con le difficoltà economiche (e gli stadi ancora popolati a metà non aiutano): motivo che spinge a cercare un nuovo dialogo con i fondi. Con duplice finalità: ovviamente economica, ma anche (con il Milan in testa) per una governance rinnovata", spiega La Gazzetta dello Sport.