Dal Pino: “Con stadi chiusi il sistema collassa, dirompente per i club! E poi perché…”

“Il sistema senza tifosi rischia di collassare, togliere la possibilita’ di avere fatturato dalla biglietteria per le nostre squadre e’ un elemento dirompente”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, sul tema della riapertura degli stadi. “Non capisco perche’ durante le amichevoli possono entrate mille persone e in campionato nessuno”, ha aggiunto Dal Pino che, sulla possibilita’ che alcuni club possano andare in default per questo ha risposto: “Nonostante le criticita’ vedo grinta e determinazione enorme da parte dei presidenti”, anche se “non possiamo negare che non e’ bel momento”.