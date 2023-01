Dalbert, a fine stagione l’addio definitivo all’Inter: i piani per il suo futuro

L'esterno sinistro brasiliano, ai box per infortunio dalla scorsa estate, lascerà a parametro zero i nerazzurri

Tra i tanti giocatori dell'Inter in scadenza di contratto a giugno c'è anche Dalbert Henrique: l'esterno sinistro brailiano è fermo per infortunio dalla scorsa estate e, dopo 3 stagioni in prestito, questa volta lascerà definitivamente Milano. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Il brasiliano è ancora all'Inter, forte di un contratto che lo lega al club fino a giugno. La scorsa estate il 29enne ha infatti chiuso il ciclo di tre prestiti consecutivi a Fiorentina, Rennes e Cagliari e la stagione attuale è cominciata ai box: ci rimarrà fino a giugno, senza alcuna fretta di forzare una riabilitazione che comunque non lo vedrebbe certo rientrare nei piani di Simone Inzaghi. [...] Qualsiasi discorso sul suo futuro sarà fatto in ottica estiva, con il suo Brasile in primo piano: il San Paolo pare interessato a bloccarlo nei prossimi mesi una volta avuto rassicurazioni sulle condizioni del suo ginocchio"