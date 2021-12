Dalbert, probabile l’addio al Cagliari. “Futuro in Brasile? La posizione dell’Inter”

Il futuro di Dalbert potrebbe essere in Brasile. Il giocatore è di proprietà dell'Inter ma in prestito con diritto di riscatto al Cagliari

Il futuro di Dalbert potrebbe essere in Brasile. Il giocatore, di proprietà dell'Inter ma in prestito con diritto di riscatto al Cagliari, non sta disputando una buona stagione così come tutto il resto della squadra sarda, al momento penultima in classifica. Secondo quanto riportato da TMW, "i nerazzurri non hanno però intenzione di averlo indietro e, per risolvere anzitempo, hanno bisogno di una soluzione alternativa per il terzino. Dalbert piace molto in Brasile e c'è già un'offerta sul tavolo".