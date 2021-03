Dalbert di nuovo all’Inter? Non sarà l’unico: anche un altro rientro per Conte

Il laterale brasiliano non ha convinto al Rennes e il riscatto sembra ipotesi più che remota

Tra i vari giocatori di proprietà dell'Inter ma in prestito altrove c'è anche il brasiliano Dalbert. L'esterno potrebbe tornare ad Appiano Gentile al termine della stagione in corso perché non sembra aver convinto al Rennes. Spiega TuttoSport: "Sembra scontato che Dalbert a fine stagione possa fare rientro alla base dalla sfortunata parentesi al Rennes. Impensabile che il club possa sborsare i 12 milioni per il riscatto, considerato che il brasiliano vive ormai da mesi come separato in casa tanto che a gennaio sembrava che dovesse rientrare a Milano per poi essere nuovamente prestato al Valladolid. Così non è stato e l’Inter dovrà quindi trovargli squadra, a meno che Antonio Conte non decida di valutare il giocatore nel ritiro estivo visto che a sinistra potrebbe salutare Ashley Young (più probabile però, in tal senso, sembra il rientro alla base di Dimarco da Verona).