CL – Poker Juve al Ferencvaros, Barcellona ok. Disastro Dalbert: causa due rigori e viene espulso

La Juventus batte 4-1 il Ferencvaros nella terza giornata di Champions League: i bianconeri chiudono il primo tempo avanti 1-0 grazie a Morata che raddoppia anche al quarto d’ora della ripresa, prima che Dybala e l’autorete di Dvali portino a 4 le reti totali bianconere. Al 90′ arriva il gol della bandiera per il Ferencvaros firmato da Boli. Vince, un po’ in sofferenza, il Barcellona (2-1) contro la Dinamo Kiev mentre il Chelsea regola 3-0 il Rennes (espulso Dalbert, che causa anche due rigori) mentre il Dortmund asfalta il Bruges. Rimonta vincente per il Lipsia che batte 2-1 un PSG privo di Icardi, Neymar e Mbappé. Finisce 3-2 in rimonta, invece, Siviglia-Krasnodar.