Dalbert e i brasiliani della Fiorentina frenano: “Non vale la pena forzare la ripresa in mezzo…”

Non c’è ancora certezza in merito alla ripartenza del campionato e le perplessità – soprattutto di alcuni giocatori – persistono. Dalbert, per esempio, ha sintetizzato le sensazioni (sue e di alcuni suoi compagni di squadra) con queste parole: “È chiaro che noi giocatori sogniamo di tornare a giocare e allenarci ma credo che la vita di un essere umano conti di più in questo momento difficile. La cosa più importante è garantire la sicurezza di tutti. Sulla ripresa del campionato non abbiamo certezze ma non vale la pena forzarla in mezzo a una pandemia. A prescindere dagli esami, dovremo viaggiare, andare in albergo, stare in contatto con altre persone. Bisogna avere rispetto per tutti quelli che hanno perso la vita o pianto la scomparsa dei propri cari”.

Ancora più definitivo il connazionale e compagno di squadra alla Fiorentina, Igor: “Come atleta voglio sempre giocare e fare quello che amo. Ma per la situazione che viviamo, per il numero di casi, di morti, per me non bisognerebbe tornare a giocare in questa stagione. Fosse per me, oggi non scenderei in campo. Non è perché siamo calciatori che siamo immuni al virus”.