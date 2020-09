L’Inter lavora anche al mercato in uscita e tra i nomi che presto potrebbero salutare il club nerazzurro c’è anche quello di Dalbert. Dopo il prestito alla Fiorentina, il brasiliano è rientrato a Milano, ma non per rimanere. Sulle sue tracce si sono messi alcuni club, ma la soluzione potrebbe arrivare in Serie A. Il Sassuolo sta considerando la sua candidatura nel caso in cui andasse in porto la cessione di Rogerio al Newcastle.

(La Gazzetta dello Sport)