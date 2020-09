Inter, si muove il mercato cessioni. Un addio è già certo: “Due club si sono mossi per…”

Si accende, in casa Inter, il mercato delle cessioni. Il passaggio obbligato, per i nerazzurri, è infatti vendere prima di acquistare i colpi desiderati da Conte. A dire certamente addio sarà Kwadwo Asamoah, finito ormai da tempo fuori dal progetto tecnico. Lo stipendio proibitivo per gran parte delle squadre italiane ne rende probabile un trasferimento all’estero. Sulle sue tracce, secondo quanto riportato da calciomercato.com, ci sarebbero Fenerbahce e Galatasaray:

“L’ex Juve guadagna circa tre milioni di euro a stagione e, a meno che non decida di decurtare i propri emolumenti (o accettate una buonuscita dai nerazzurri e spalmare su più anni), dovrà salutare l’Italia. Dalla Turchia qualcosa si è mosso, il Fenerbahce e il Galatasaray hanno raccolto informazioni, ma non possiamo ancora parlare di trattative“.

(Fonte: calciomercato.com)