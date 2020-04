L’ex Liverpool Kenny Dalglish positivo al Coronavirus. La famiglia: “Era asintomatico. Ora…”

Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul sito del Liverpool, la famiglia di Kenny Dalglish ha annunciato che l’ex leggenda del Liverpool è risultata positiva al Coronavirus.

“Sir Kenny è arrivato in ospedale mercoledì 8 aprile per un’infezione che richiedeva antibiotici per via endovenosa. Seguendo le attuali procedure, è stato testato per il COVID-19 nonostante non avesse avuto sintomi di alcun genere. Inaspettatamente è risultato positivo, sebbene da asintomatico. Sir Kenny ha deciso di auto-isolarsi per un periodo dalla sua famiglia. Vorrebbe inoltre invitare tutti a seguire il Governo e le direttive degli esperti. Sir Kenny vuole cogliere l’occasione per ringraziare il brillante personale del Sistema Sanitario Nationale, la cui dedizione, coraggio e sacrificio dovrebbero essere al centro dell’attenzione della nazione in questo momento straordinario. Vorrebbe chiedere che sia dato loro modo e spazio per fare il proprio lavoro durante un momento così difficile e che la privacy della loro famiglia venga rispettata. Non vede l’ora di tornare a casa presto. Daremo ulteriori aggiornamenti nel modo e nei tempi più opportuni”