Dalic: “Brozovic? Poche partite nelle gambe. Le parole del c.t. canadese? Ne parlerò…”

Intervenuto in conferenza stampa, Zlatko Dalic è tornato sul pareggio a reti bianche contro il Marocco. "Non sono molto contento del punto conquistato. La squadra è delusa perché vogliamo di più. Ma abbiamo giocato contro un avversario pericoloso, soprattutto in transizione. Abbiamo fatto un buon lavoro difensivo, ma non siamo riusciti a fare molto in attacco. Non siamo soddisfatti e dobbiamo giocare molto meglio. Brozovic? Si è visto che aveva troppe poche partite nelle gambe, quel problema si è visto. Il suo marcatore non gli ha dato spazio, ma ha fatto un buon lavoro. Non c'era bisogno di palloni verticali e rischiosi".