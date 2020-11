Dalic: “Sto gestendo le forze dei giocatori che giocano di più. Brozovic e Perisic…”

Dalic, il commissario tecnico della Croazia, ha risposto ad una domanda sulla formazione della gara con la Svezia che si gioca domani alle 20.45.

-Se hai risparmiato alcuni giocatori nella gara con la Turchia è perché saranno titolari alla prossima?

Ho risparmiato chi ha giocato più partite per la Nazionale e con il club di appartenenza. Vlasic gioca senza sosta, anche Brozovic, Modric e Kovacic. Ho fatto giocare Perisic mezz’ora perché domenica è stato in campo con l’Inter solo 16 minuti nella partita con l’Atalanta. Ho cercato di dosare le forze in modo che tutti fossero ugualmente impiegati. Volevo far riposare coloro che ne avevano più bisogno.

(Fonte: sportske.jutarnji.hr)