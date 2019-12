Dalla Palma (CdS): “Conte punito dal ‘suo’ contropiede. L’incubo Lukaku: ora il confronto con Icardi…”

“L’Inter è crollata quando meno te lo aspettavi“. Nell’editoriale firmato da Alberto Dalla Palma, il Corriere dello Sport analizza il pari dei nerazzurri di Antonio Conte a Firenze, arrivato allo scadere con il gol di Vlahovic.

La Beneamata si fa riprendere in contropiede, “proprio una delle armi preferite da Conte. Lui che aveva aspettato i viola per ripartire e colpire con le sue punte, si è fatto trovare scoperto sulla volata di Vlahovic“.

E il paragone tra Lukaku e Icardi torna, per un attimo, in mente: “Come già accaduto nella notte contro il Barcellona, Conte trasformerà nei suoi incubi le occasioni fallite da Lukaku per chiudere la partita. E il nostro pensiero corre subito verso il confronto con Icardi ma forse è meglio affrontarlo più avanti: nell’aria c’è troppa tensione“.