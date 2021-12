Dalla Palma (CdS): “Inter, con Inzaghi gioco corale: se vincesse lo Scudetto…”

L'analisi del giornalista del Corriere dello Sport sull'Inter di Simone Inzaghi e le ambizioni scudetto dei nerazzurri

"È troppo presto per dire se questa Inter è più forte della precedente perché bisogna aspettare il verdetto definitivo: se Inzaghi vincesse lo scudetto, come Conte, avrebbe allora creato una squadra più forte non solo perché ha già fatto meglio nel girone di Champions (qualificazione agli ottavi con un turno di anticipo contro l’eliminazione al girone) ma anche perché avrebbe raggiunto l’obiettivo principale senza fenomeni come Lukaku e Hakimi.