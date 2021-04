Dalla Palma (CdS): “L’Inter ha rallentato ma nessun dubbio sullo Scudetto: la tensione…”

Il giornalista del Corriere dello Sport, Alberto Dalla Palma, esprime il suo pensiero in merito alla Superlega e gli 90' di campionato

"Tra la scomparsa della Superleague e la prima, grande rivincita dei poveri sono passate solo pochissime ore. Evidentemente esiste una giustizia divina anche nel calcio. Il Milan, sommerso dai debiti come Inter e Juve, battuto dal Sassuolo che invece investe sui giovani e li rivende al prezzo che ritiene più opportuno, senza fare sconti. Chi vuole entrare in quella gioielleria, deve pagare caro e senza postdatati. Il Milan che manda Ibra, quarant’anni, in tribuna, dove ormai ha il posto quasi fisso tra infortuni e squalifiche, e il Sassuolo che ribalta la partita con Raspadori, uno degli attaccanti più interessanti, un possibile Schillaci di Euro 2020.