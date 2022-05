Dalla Palma: “Dybala, sarà Inter o Roma. Incredibile come la Juve…”

Le parole del giornalista: "Incredibile che una Juve così debole dal punto di vista tecnico abbia mandato via l’argentino come fosse uno qualunque"

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Alberto Dalla Palma , giornalista, ha parlato così dell'addio alla Juventus di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala : "E’ stata l’ultima notte di Chiellini con la maglia della Juve: un’icona del popolo bianconero, che per qualche ora ha dimenticato la peggior stagione dell’ultimo decennio per rendere onore a Giorgio, celebrato come una star. Giocatore unico, leader di stampo inglese, ci ha salutato uno dei difensori più forti della storia del calcio italiano.

Destinato a rientrare nel club di Agnelli come dirigente, adesso gli resta l’ultima gioia: indossare la maglia della nazionale italiana a Wembley l’1 giugno nella sfida contro l’Argentina, i Campioni d’Europa contro i Campioni del Sudamerica. Poi calerà il sipario, che è sceso nella notte anche sul palcoscenico che ospitava Dybala in lacrime: Paulo andrà all’Inter o alla Roma, è incredibile che una Juve così debole dal punto di vista tecnico abbia mandato via l’argentino come fosse uno qualunque. Auguri ad Allegri ma, soprattutto, ai dirigenti che lo hanno scaricato".