Dalla Palma: “Inter, impresa Inzaghi. Il gol di Lukaku è un avviso ai naviganti”

Nel suo focus per il Corriere dello Sport di oggi, Alberto Dalla Palma ha sottolineato alcuni meriti dell'Inter per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Questo il suo pensiero: "Il gol di Lukaku, dopo due mesi di assenza, rappresenta anche un avviso ai naviganti: l’Inter c’è e non ha abbandonato i suoi sogni da scudetto, anche se il ritardo di otto punti dal Napoli è ancora troppo consistente. Ma intanto Inzaghi può festeggiare una grande impresa. Quella di essere già negli ottavi di Champions con un turno di anticipo dopo aver eliminato il Barcellona, che era la grande favorita per accompagnare il nuovo Bayern al turno successivo.

Non solo Simone ha garantito, come minimo, altri venti milioni al presidente Zhang. Ha anche raggiunto il traguardo per il secondo anno consecutivo. Dopo il sorteggio, nessuno avrebbe pensato a un esito del genere, soprattutto alla vigilia della prima sfida contro il Barça. E così il calcio italiano, fuori dal Mondiale, è riuscito già a portare due squadre alle fasi finali della Champions con la possibilità che presto diventino tre, visto che al Milan basterà soltanto un punto per andare avanti. Niente male, considerando le premesse: ha fallito solo la Juve, nonostante avesse un girone più abbordabile di quello nerazzurro".