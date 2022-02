Dalla Palma: “Inter, sconfitta assolutamente casuale. La primavera è in discesa”

Le parole del giornalista: "Derby? Una sorta di incidente di percorso che non può modificare il suo attuale ruolo di grande favorita"

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Alberto Dalla Palma, giornalista, è tornato così sul derby di sabato perso dall'Inter: «Considero la sconfitta dell’Inter assolutamente casuale, una sorta di incidente di percorso che non può modificare il suo attuale ruolo di grande favorita. Aveva perso all’ottava giornata contro la Lazio, è ricaduta alla ventiquattresima: penso che Inzaghi avrebbe firmato per un percorso del genere. Dopo la sfida di Napoli, pericolosissima, l’Inter avrà una primavera in discesa e una partita contro il Bologna da recuperare».