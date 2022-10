Dalmat: “Barça-Inter, ecco cosa ne penso. Mi ricordo che 20 anni fa…”

Attraverso un video postato sul suo account Instagram, Stephane Dalmat ha parlato di Barcellona-Inter in programma questa sera. L'ex centrocampista nerazzurro ha fiducia nella squadra di Inzaghi. "Oggi è una partita molto importante, ma non decisiva. È sempre difficile giocare al Camp Nou, mi ricordo 20 anni fa con una grandissima squadra abbiamo perso 3-0. È un campo particolare perché è molto lungo e largo e il Barcellona col possesso palla è molto facilitato. Adesso il Barça non è la squadra forte di prima, l'Inter all'andata ha dimostrato di poter affrontarli".