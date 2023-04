Dalmat: “Inter, deluso da Lukaku. Ma Correa che ci fa in questa squadra?”

Le parole dell'ex calciatore: "I giocatori sono tristi, non hanno fiducia, hanno paura di fare le cose e di fare quello che possono fare"

Marco Astori

Nel corso di un video sul suo profilo Instagram, Stephane Dalmat, ex calciatore, ha commentato così la sconfitta dell'Inter in casa contro la Fiorentina: "Ho sbagliato, avevo buone sensazioni su tanti giocatori, in particolare su Lukaku: ma è difficile quando sprechi queste occasioni. I giocatori sono tristi, non hanno fiducia, hanno paura di fare le cose e di fare quello che possono fare.

La Fiorentina ha giocato bene ma l'Inter poteva chiuderla molto prima: c'era molto spazio per far gol. Lukaku ha sbagliato, Correa non capisco cosa ci faccia in questa squadra: non ho visto niente di lui da inizio stagione. Non so se sa dribblare un giocatore, è inesistente. A livello di gioco non c'è niente, spero che la stagione finisca bene e che l'Inter arrivi seconda.

Ma non ho mai visto l'Inter perdere 10 partite, quando succede la vedi quasi a metà classifica. E' un campionato strano. Mi spiace per Lukaku, avevo tanta fiducia in lui ma mi ha deluso. Ma io non vado ad insultarlo, so che è un grande giocatore e che è in un momento difficile per la sua carriera. Oggi l'Inter è una squadra molto triste, spero che si svegli, vinca le prossime e faccia una bella figura col Benfica".