"Inzaghi è un allenatore bravo e capace. Nonostante molti giocatori siano stati assenti in questo recente periodo per i vari impegni con nazionali e annesse vacanze, il tecnico è riuscito a svolgere un’ottima preparazione estiva. I calciatori e lo staff si fidano ciecamente di lui e sicuramente avremo modo di assistere ad un’ottima stagione della squadra interista. Sono molto felice del suo rinnovo contrattuale, Simone è uno dei migliori allenatori in circolazione".

"Entrambi sono allenatori bravi e motivati. Thiago lo scorso anno ha fatto una stagione indimenticabile alla guida del Bologna, mentre Antonio lo conosciamo un po’ tutti per la sua grinta, ma soprattutto per il suo palmarès. Sia Napoli che Juve vogliono riscattarsi dopo una stagione con tanti bassi e pochi alti, i presupposti per far bene ci sono. Penso che questo campionato, al contrario di quello appena passato, sarà più combattuto e competitivo. L’Inter per me rimane la favorita per la vittoria finale, ma credo che i punti di distacco andranno ad assottigliarsi, rendendo così la competizione ancora più avvincente".