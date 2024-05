"Ero perciò fiducioso che vincesse questo scudetto. È stato un cammino straordinario. A dir la verità, non pensavo ci fosse un distacco così marcato con le altre squadre. L’Inter ha meritato al al 100% questo scudetto, non c’è stata proprio storia. Inzaghi? Ha fatto un lavoro eccellente. Dobbiamo ricordare che per lui non è stato sempre facile, l’anno scorso ha vissuto un periodo complicato dove veniva criticato e in tanti volevano la sua testa perché i risultati non arrivavano e l’Inter non giocava così bene come adesso. La società però è stata intelligente e ha sostenuto Inzaghi, dandogli sempre fiducia. C’è tanto di Inzaghi, c’è il suo marchio in questo scudetto".