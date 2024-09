Intervistato da Sportpaper, Stephane Dalmat è tornato sulla vittoria dell'Italia contro la Francia. Nonostante lo svantaggio iniziale, gli azzurri hanno ribaltato la squadra di Deschamps imponendosi per 3-1. "Ho visto una bella partita, soprattutto da parte dell’Italia che mi ha molto sorpreso perché all’inizio ero sicuro che la Francia fosse superiore anche se non ha giocato al suo livello al contrario dell’Italia, che è scesa bene in campo e dimostrato che si può vincere anche senza fuoriclasse. La Francia, con la rosa che ha, mi ha deluso, mentre gli azzurri possono diventare presto una grande squadra".