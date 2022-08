Dalmat: “Inter, contento per la vittoria. Prime 5 giornate sempre complicate. Aspetto…”

Il giorno dopo la vittoria dell'Inter sul campo del Lecce, con un video postato su Instagram Stephane Dalmat commenta la gara dei nerazzurri. "Sono contento, abbiamo visto una partita molto bella ma era la prima giornata. Sono molto emozionato perché abbiamo iniziato bene la partita con un gol di Lukaku, sono felice per lui. Dopo il pareggio la gara si è complicata perché fisicamente la squadra non è ancora al top".

"Le prime cinque partite sono complicate, ma queste sono punti che contano. Aspetto dal mercato altri due giocatori che possono alzare il livello della squadra per lottare per lo scudetto e la Champions. Manca ancora qualche giorno per la fine del mercato, ma da quello che ho visto possiamo essere positivi per il futuro. Bene per l'Inter partire con una vittoria".