Dalmat: “Certe cose sempre contro la Juventus. Ma l’Inter non avrebbe mai segnato”

L'ex centrocampista nerazzurro ha detto la sua sulla partita di ieri sera: "Allegri fortissimo tatticamente"

Fabio Alampi

Stephane Dalmat, ex centrocampista dell'Inter, dal suo profilo Instagram ha detto la sua sulla sfida di ieri persa dai nerazzurri contro la Juventus: "Dico la verità, per me un pareggio o una vittoria della Juventus era meritato. Parliamo dei presunti tocchi di mano: non sono due. Ho visto bene, Vlahovic la prende con la pancia. Su Rabiot si può discutere. Poi diciamo che succede sempre alla Juventus questa situazione, ma dobbiamo accettare la verità: Allegri è stato fortissimo tatticamente.

La Juventus ha giocato molto bassa, ha lasciato la palla all'Inter, che ha avuto quasi il 60% di possesso palla: poteva giocare 4-5 ore, e di sicuro non avrebbe fatto gol. La Juventus aspettava che l'Inter perdesse palla per poi andare in avanti, e hanno un giocatore come Rabiot che riparte, difende, dà profondità. Noi non abbiamo un giocatore così: a centrocampo abbiamo giocatori fortissimi sul possesso palla come Brozovic, Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella, ma non abbiamo gente che salta l'uomo per fare la differenza. Questo è mancato.

L'Inter prendeva palla, scambiava tra centrocampisti, andava dietro, poi sulle fasce, cross facili per il portiere e per i difensori: non puoi giocare così contro una squadra che è stata perfetta tatticamente. L'Inter non ha giocatori che prendono il rischio di dribblare, poi la polemica sarà sempre sul tocco di mano, ma questa non è una scusa. L'Inter ti dà sempre questa sensazione: in Champions, contro il Porto, ha fatto una gara molto buona, prima c'è stata la sconfitta contro lo Spezia, ieri un altro ko.

Vedremo contro il Benfica: sarà un'altra partita dura, ma bisogna concentrarsi anche sul campionato. Io spero che finisca questa stagione, e poi cambiare allenatore: tatticamente Inzaghi è stato inferiore, non è riuscito a trovare una soluzione per mettere in difficoltà la Juventus. E poi trovare 2-3 giocatori che sappiano fare la differenza".