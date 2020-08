O’Hara e il litigo con Dalmat: “Mi diede uno schiaffo, ecco perché. Pagò a caro prezzo…”

In una lunga intervista rilasciata a Talk Sport, Jamie O’Hara rivela di aver preso uno “schiaffo” dall’ex nerazzurro Stephane Dalmat al termine di un allenamento. Tutto è successo durante la stagione 2003/2004 ed entrambi militavano nel Tottenham. “Ho litigato con Stephane Dalmat, quando giocava negli Spurs” ha dichiarato O’Hara nel corso della trasmissione talkSPORT Breakfast. “Ero solo un bambino, avevo 17 anni. Ero negli spogliatoi della formazione riserve e ovviamente avevo grande voglia di mettermi in mostra”.

“Lui giocava nelle riserve e non mi importava nulla che lui fosse lì. “L’ho richiamato perché camminava ed era pigro. Dopo la partita sono andato da lui e gli ho detto: “Stephane, se non vuoi essere qui, vattene”. “Si è alzato, si è avvicinato a me e ho pensato: ‘Stiamo per litigare. Mi dirà qualcosa…’ e mi diede uno schiaffo. Ovviamente la tensione è aumentata e sono intervenuti tutti… Ma ha avuta la faccia tosta di darmi uno schiaffo in faccia. La mia reazione è stata tipo ‘Wow’, ero davvero sorpreso. Ma Dalmat ha pagato caro la sua mossa: alla fine del prestito fu rispedito all’Inter“.

(Talk Sport)