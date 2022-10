Dalmat: “Un piacere vedere questa Inter. Ora testa al campionato. I giocatori devono…”

Dal suo profilo Instagram, Stephane Dalmat ha commentato la bella vittoria dell'Inter contro il Viktoria Plzen. "È stato un piacere vedere l'Inter, ha giocato davvero bene. Il Bayern è al livello superiore, per questo le gare col Barça erano fondamentali. Anche contro squadre più piccole non è facile vincere perché si chiudono bene e non è facile fare gol. La squadra di Inzaghi ha fatto bene e ha giocato benissimo".