Milan, Dalot: “Mourinho grande allenatore e persona, gli sono grato per tutto”

Diogo Dalot, terzino del Milan, ha parlato a Sport Mediaset anche del suo rapporto con José Mourinho, che l'ha voluto al Manchester United

"Sono grato a Mourinho per tutto quello che ha fatto per me, quando posso parlo con lui perché mi piace tutto di lui, è una grande persona e un grande allenatore. Gli sono grato. Futuro? Sono felice al Milan per quello che stiamo facendo, sono contento per come sto giocando e dopo vediamo a fine stagione come va".