La Stampa e il retroscena su Dal Pino: “Ieri si voleva dimettere. Avrebbe anche detto che…”

L’edizione odierna de La Stampa ripercorre la giornata di mercoledì al Coni. Una giornata che si è conclusa con il Decreto del Premier Conte che impone la disputa di gare a porte chiuse per un mese:

“Il calcio chiude le porte e non può fare altrimenti vista l’entrata in scena del premier Giuseppe Conte. Ma il calcio ha vissuto uno dei passaggi più drammatici per quello che è il clima di preoccupazione nel Paese quasi tappandosi le orecchie. «Se è così me ne vado. Ecco le mie dimissioni», così il presidente della Lega Dal Pino secondo indiscrezioni dei presenti e dopo i duelli, ripetuti, nel Salone d’Onore del Coni. La bozza diventa provvedimento in serata e il pallone abbassa i toni. Improvvisamente gli interessi di parte si sgonfiano e la Figc chiude il cerchio visto che la Lega, indecisa, non decide di mettere nero su bianco quanto chiesto dal governo allo sport italiano: sarà il presidente federale Gravina a ufficializzare la svolta per garantire lo svolgimento della stagione, farlo nella massima regolarità e, soprattutto, assicurarne la conclusione nei tempi previsti”, scrive La Stampa.

