Damascelli: “Inter, non si sa cosa vogliano fare i cinesi. Juve? Le gaffe…”

Nel suo editoriale di oggi per Il Giornale, Tony Damascelli è tornato sulla notizia delle possibili sanzioni per Inter e altri club dalla Uefa. Queste le sue parole: "Ad intossicare l’aria arrivano notizie da Nyon con l’Uefa che vuole punire i club fuori registro contabile, Inter, Juventus e Roma dalle nostre parti. È un momento in cui manca il gas anche nelle casse dei presidenti, non si sa ancora bene che cosa vogliano fare i cinesi dell’Inter.

Non si comprende se a Torino la proprietà intenda aspettare ulteriori gaffe dell’area sportiva, Ferrari-Juventus. Intanto dopodomani a sera la Lazio affronta l’Inter e già ci siamo con le sfide amarcord, Inzaghi Simone ovviamente. E, il giorno dopo, Dybala si ripresenterà in faccia ai dirigenti che lo hanno liquidato però preannunciando che non esulterà in caso di gol (errore grave, è stipendiato, e bene, da Friedkin e non più da Agnelli),