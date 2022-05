Damascelli: “Inter-Empoli partita balorda. Juve intossicata dalla presunzione di Allegri”

Intervenuto sulle colonne de il Giornale, Tony Damascelli, giornalista, ha analizzato il successo per 4-2 dell'Inter contro l'Empoli

"Se vuoi vincere il campionato devi superare partite balorde come quella contro l’Empoli. L’Inter lo ha fatto, anche largamente nel numero dei gol, non è ancora detto che possa conquistare il secondo titolo consecutivo perché il Milan, domani sera a Verona, dovrà replicare al risultato di San Siro in questa specie di porta girevole che è la corsa allo scudetto. Balorda partita, ho scritto, perché l’Inter ha dovuto ricorrere al cuore e a situazioni discutibili per ribaltare il risultato, di doppio svantaggio imprevisto, il suo gioco è apparso confuso anche episodico e la rabbia di Lautaro, ha sistemato situazioni di caos tattico e di clamorose distrazioni difensive. I due gol dell’Empoli, un altro annullato per off side, hanno smascherato errori di posizione e di concentrazione sugli esterni e in De Vrij, non ultima la gaffe di Handanovic che si è fatto passare il pallone tra le gambe come ormai accade a molti portieri. Alcune interpretazioni dell’arbitro Manganiello ci hanno