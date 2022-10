Damascelli: “Inter essenziale e pratica. Inzaghi ora può dedicarsi a ricavi perdite”

"L’Inter si è come intimorita dinanzi ai giochini del Barcellona ma la filosofia di Xavi è quella della cicale di Esopo, continua a cantare e non si preoccupa di mettere da parte il necessario, molta fuffa per tutto il primo tempo riassunta nel narcisismo di Dembelé, l’Inter formica ha atteso e poi ha sfruttato con il suo uomo migliore. Xavi, nella sua edizione presuntuosa e indisponente, non ha cambiato atteggiamento, come se il Barcellona si trovasse in vantaggio, il famoso possesso palla può infatuare chi non conosce il vero football, l’Inter ha lasciato giocare, il Var e l’arbitro sloveno hanno tolto l’angoscia di un mani di Dumfries, la squadra preso tre punti con una prestazione essenziale e pratica, quello che le serviva e le servirà. Inzaghi ha passato ‘a nuttata e può nuovamente dedicarsi a ricavi e perdite".