Damascelli: “Inter, iniezione di autostima. Inzaghi ha migliorato il patrimonio”

Le considerazioni del giornalista nell'editoriale di oggi per Il Giornale

Archiviato un altro weekend di Serie A, è il momento di alcune riflessioni. Sulle colonne de Il Giornale ic pensa Tony Damascelli. Queste le sue parole sui risultati dell'ultimo turno di campionato: "Tornato Spalletti, è tornato anche il Napoli. La corsa in testa recupera una protagonista che si era smarrita per la squalifica dell’allenatore e per alcune coincidenze e distrazioni sfortunate. L’Inter ne gode, con il titolo di inverno, i quattro punti di vantaggio aggiungono autostima a un gruppo che gioca un football agile, non soltanto in contropiede e con differenti scelte in fase conclusiva, Simone Inzaghi valorizza e migliora il patrimonio ereditato".