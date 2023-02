Damascelli: “Inter e Milan, calcio modesto. Lukaku resta un problema. E Barella…”

"A parte il Napoli che non c’entra nulla con la serie A e ribadisce di avere i soli due fuoriclasse del torneo, la farfalla (memoria di Gigi Meroni) Kvaratskhelia e la pantera Osimhen, il resto della comitiva lancia coriandoli di carnevale; giocando un football modesto, sia l’Inter sia il Milan vincono entrambe, l’Udinese bislacca finisce con le gambe di marmo, il Monza volenteroso resiste per modo di dire, nessuna impresa delle due inseguitrici ma segnale opposto a quello fornito dalla capolista. L’Inter si trascina il problema Lukaku, al gol su rigore bis ma, per il resto, poco reattivo, solito Barella insofferente e molte lacune in terza linea e segnali di stanchezza"