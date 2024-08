Tony Damscelli, nel suo editoriale per Il Giornale, ha analizzato il successo per 2-0 dell'Inter sul Lecce: "Basta il Lecce per guarire l'Inter, tutto previsto, Inzaghi ritrova la voce smarrita a Genova, fragile resistenza dei salentini, rigorino da repertorio, non avvertita l'assenza di Lautaro".