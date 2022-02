Damascelli: “Mourinho è scarso, bollito. Non dà un gioco alla squadra come Allegri”

Così il giornalista: "Mourinho è scarso, è bollito. Non dà un gioco alla squadra come era successo al Tottenham"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Tony Damascelli, giornalista, ha criticato aspramente così il lavoro di Jose Mourinho alla Roma: "Mourinho è scarso, è bollito. Non dà un gioco alla squadra come era successo al Tottenham. Così come Allegri e sono gli allenatori più pagati in Italia ed i club sono vincolati da contratti pluriennali", le sue dichiarazioni.