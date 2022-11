Damascelli: “Visti tutti i limiti dell’Inter. Barella nervoso, Inzaghi fa cambi bizzarri”

Inter più presente nel primo tempo e Juventus lenta, confusa e impaurita, impressione di serata modesta ma la ripresa ha offerto un altro film là dove l’Inter ha smarrito ritmo e gioco, soprattutto assente in attacco consentendo alla Juventus di crescere, di prendere campo, soprattutto sul proprio fianco sinistro con il lavoro di Kostic e di Rabiot. Il gol del francese ha svegliato la partita, Fagioli ha ribadito di essere una realtà alla quale Allegri non può e non deve rinunciare, il ragazzo ha personalità e spavalderia. Si sono visti i limiti, già segnalati, del gruppo di Inzaghi, molto nervoso Barella con i suoi compagni e cambi bizzarri del tecnico piacentino. La vittoria è vitamina incredibile per la squadra bianconera e forse taglia i nerazzurri dalla corsa.