D’Ambrosio: “Le cose semplici sono le più difficili. Aspettiamo Eriksen a San Siro per…”

Le parole del giocatore nerazzurro a Inter TV

Danilo D'Ambrosio ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro la Salernitana: "Le cose semplici sono sempre quelle più difficili. All'apparenza era una partita semplice, noi l'abbiamo messa sul piano che volevamo. Abbiamo giocato ai ritmi che volevamo noi, abbiamo fatto un gran possesso palla e avremmo potuto chiudere la partita già nei primi minuti. Sono cresciuto qui a Salerno e ho bellissimi ricordi con questa piazza. Quando si scende in campo si lotta per la maglia che si indossa. Eriksen? Ha lasciato il segno sotto il profilo sportivo ma soprattutto sotto quello umano. Ci siamo salutati sulle nostre chat e lo aspettiamo a San Siro per un grande saluto. E' un piacere giocare questo calcio offensivo e organizzato. E' un gioco di movimento e di spazio sempre con cognizione di causa. E' molto bello ed è sempre più bello quando si vince".