D’Ambrosio-Bajrami? TS: “Episodio rende fondate le proteste Inter dopo la Juve”

Episodio che conferma quanto fossero fondate le lamentele nerazzurre dopo la Juve riguardo a un’omogenea interpretazione del protocollo

Ha fatto molto discutere nel post-match l'intervento di Danilo D'Ambrosio ai danni di Nedim Bajrami durante Empoli-Inter. I toscani chiedevano infatti un calcio di rigore dopo il contatto, ma il Var ha deciso di non correggere la scelta presa da Chiffi in campo. Tuttosport l'analizza così: "L’abbaglio di Chiffi - che ha lasciato proseguire il gioco come se nulla fosse -, non è stato corretto da Valeri al Var.