D’Ambrosio: “Costanza e umiltà determinanti per la mia carriera. Ecco la mia top 5 dell’Inter”

All’interno del Matchday Programme spazio a Danilo D’Ambrosio. Il difensore dell’Inter si racconta: “La prima persona a portarmi su un campo da calcio, assieme a mio fratello, è stata mia mamma. Da piccola giocava anche lei, poi ci ha trasmesso questa sua grande passione.

Mi piace ascoltare la musica: mi rilassa! Quando voglio prendermi un momento di tranquillità il cantante che scelgo è Max Pezzali.

La mia serie TV preferita è Gomorra, ho tanti amici nel cast. Poi dico Spiderman, che appassiona i miei figli… la mia esultanza nasce da lì.

Il mio piatto preferito? La pizza, ci sono cresciuto: mio padre ha una pizzeria nella provincia di Napoli e io da poco ho aperto un ristorante a Milano.

Nella mia carriera, nei momenti più difficili e in quelli più belli, sono state determinanti due caratteristiche: sono la costanza e l’umiltà“.

E sulla sua personale top 5 della storia interista non ha dubbi: Julio Cesar in porta (“parate ed esultanze incredibili“), Zanetti in difesa (“capitano, trascinatore, leggenda“), a centrocampo Stankovic (“il “Drago”, potenza pura“), in attacco Adriano (“espolsività, classe e forza“) e Ronaldo (“icona del calcio“).