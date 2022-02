D’Ambrosio: “Abbiamo dominato ma non concretizzato. Ora pedalare a testa bassa”

Intervenuto ai microfoni di Sky al termine di Genoa-Inter, D'Ambrosio ha parlato così dopo il pareggio dei nerazzurri

"Partita difficile e lo sapevamo, il Genoa ha cambiato modo di giocare e sono aggressivi per oltre 90'. Abbiamo avuto le nostre occasioni, abbiamo dominato ma non le abbiamo sfruttate. Rallentamento? A prescindere dai risultati delle altre, cerchiamo di vincere in ogni campo e con la mentalità di vincere. Abbiamo fatto un passo falso con il Sassuolo, oggi volevamo vincere e non ci siamo riusciti. E' normale quando una squadra come noi che abbiamo vinto lo Scudetto e la Supercoppa, un pareggio è una sconfitta. Dobbiamo lavorare e pedalare a testa bassa".