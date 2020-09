D’Ambrosio: “L’Inter ha dimostrato di voler vincere, i cambi hanno fatto la differenza”

Vittoria alla prima stagionale per l’Inter di Conte che batte 4-3 con la Fiorentina a San Siro. Ne ha parlato uno dei protagonisti a Dazn, Danilo D’Ambrosio:

“Vincere è sempre importante, è normale che facciamo di tutto per farlo senza soffrire. Si era messa male, non l’abbiamo chiusa, ma questa squadra ha dimostrato di voler vincere e ha dei cambi che possono fare la differenza. Mi piace mettere in difficoltà l’allenatore e do il 100%. Cerco di non far prendere gol, poi se riesco a farlo sono contento. Scudetto? Non la pronunciamo, è un processo di crescita, se vogliamo migliorarci vogliamo fare meglio dello scorso anno. Pazza Inter? Più che pazza, un’Inter che ha voluto la vittoria a tutti i costi”.