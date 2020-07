D’Ambrosio: “Bravi a chiuderci bene, dobbiamo fare il secondo gol. Dedica? A Godin perché…”

Al termine della prima frazione di gioco, il difensore dell’Inter Danilo D’Ambrosio ha commentato i primi 45 minuti di gioco della sfida contro il Napoli ai microfoni di Sky Sport. Il calciatore nerazzurro ha siglato la rete che per il momento decide la sfida di San Siro: “Grande difficoltà per il caldo? È normale, sia da parte nostra che loro. Non può essere un alibi. Quando c’è più stanchezza, si creano più occasioni perché ci sono più spazi. Fino ad ora siamo stati bravi a chiuderci bene ma dobbiamo fare il secondo gol per chiudere la partita. Dedica? Ai miei figli Leonardo e Ludovico e a Diego Godin, che è davvero un grande professionista“.