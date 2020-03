In casa Inter proseguono gli allenamenti a casa per i giocatori. Come Candreva, anche D’Ambrosio svolge la sessione odierna assieme alla moglie Enza De Cristofaro e c’è anche un piccolo ‘intruso’ durante l’allenamento. “Workout… con il peso di tutta la famiglia”, questo il commento del difensore dell’Inter sul suo profilo Instagram