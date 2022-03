D’Ambrosio: “È mancato cinismo da parte di tutti, farsi poche domande. L’entusiasmo…”

L'analisi del giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV: perso l'entusiasmo che aveva caratterizzato la prima parte del campionato

Danilo D'Ambrosio ha analizzato con grande lucidità il momento negativo dell'Inter: "Serve lavorare a testa bassa come abbiamo sempre fatto. Farsi poche domande, darsi poche risposte. Mancato un po' di cinismo? Sì da parte di tutti. Le occasioni ce le hanno tutti, difensori, attaccanti ed esterni. Quando arrivi davanti alla porta devi capire che può essere l'unica occasione della partita. La prossima partita con la Juventus? Quelle sono le partite più semplici da preparare. Cerchiamo di recuperare energie e poi andremo a Torino per fare come sempre la nostra partita. È venuto a mancare l'entusiasmo che avevamo nella parte iniziale del campionato. Facevamo un gioco più semplice ma più efficace, eravamo più compatti. Facevamo pressing fatto bene. Dobbiamo trovare la serenità senza mai tralasciare la cattiveria e l'agonismo".