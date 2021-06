D’Ambrosio e Ranocchia rinnovano con l’Inter, Biasin: “Gran bella notizia”

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha così commentato la notizia ufficiale del rinnovo di contratto di D'Ambrosio e Ranocchia

"Inter, D'Ambrosio e Ranocchia rinnovano fino al 2022. Per me, una gran bella notizia".

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha così commentato la notizia ufficiale del rinnovo di contratto di D'Ambrosio e Ranocchia per un'altra stagione. I due giocatori erano in scadenza di contratto ma rimarranno in nerazzurro almeno per un altro anno.