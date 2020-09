D’Ambrosio apre un ristorante a Milano: “È la mia passione fuori dal campo!”

Danilo D’Ambrosio si dà alla ristorazione. Il giocatore dell’Inter ha deciso che oltre al calcio vuole investire in un ristorante e ne apre uno a Milano. Lo ha raccontato lui stesso sui social spiegando le motivazioni della sua scelta: “Da piccolo ho fatto una scelta che mi ha portato lontano da casa e non mi ha permesso di vivere fino in fondo i momenti di festa che sono caratteristici e importanti per ogni famiglia: le domeniche fatte di lunghi pranzi, gioie risate sapori e profumi della mia terra. Milano ora è la mia casa. Qui sono cresciuti i miei figli e si è formata la mia nuova famiglia, ma porterò sempre con me le mie radici. Aprire un ristorante per me significa ritornare lì, a casa mia, sperando di offrirvi la stessa idea di convivialità, dello stare insieme in famiglia e nella condivisione delle feste. Dopo una lunga attesa e tanti sacrifici, sono davvero contento di poter condividere la mia passione fuori dal campo”. Il calciatore ha taggato Felix Lo Basso, il cuoco del suo nuovo ristorante e ha dato a tutti appuntamento al 18 settembre, giorno dell’inaugurazione, al locale che si trova a Milano a Corso Sempione, numero 38.