D’Ambrosio: “Sempre tre punti persi quando non vinciamo. Empoli? Non sottovalutiamo nessuno”

Le parole del giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Danilo D'Ambrosio ha commentato la prestazione della squadra a Bergamo: "Per noi sono sempre tre punti persi quando non vinciamo. C'è da dare merito all'Atalanta. Penso sia stato un punto giusto, nessuna delle due squadre può recriminare. Orgoglioso dei miei numeri all'Inter, punto sempre al massimo. Delle partite restano i trofei, speriamo di alzare altri trofei insieme. Per arrivare ai piani alti bisogna partire dai piani bassi. Ogni piano è importante, soprattutto in casa dell'Atalanta. Loro in casa hanno numeri straordinari. Ogni punto è un punto guadagnato. L'Empoli è sicuramente una partita difficile, secca. Può succedere qualsiasi cosa. Siamo l'Inter e vogliamo arrivare alla fine di ogni competizione. Non sarà una partita semplice. Loro hanno identità e giocano insieme da tempo. Noi non sottovalutiamo più nessuno già da un po'.