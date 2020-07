Inter, D’Ambrosio raggiunge quota 200 in nerazzurro: insieme a Bonucci…

Scendendo in campo nella ripresa di SPAL-Inter, Danilo D’Ambrosio ha tagliato un prestigioso traguardo con la maglia dell’Inter. Quella di Ferrara è stata infatti la presenza assoluta numero 200 per il difensore in nerazzurro. In questa stagione un altro suo compagno di squadra, Andrea Ranocchia, aveva raggiunto lo stesso traguardo.

D’Ambrosio, nato nel settembre 1988, dopo aver militato nelle giovanili di Salernitana e Fiorentina, ha giocato con le maglie di Potenza e Juve Stabia. Poi il salto al Torino dove dal 2010 al 2014 ha disputato due stagioni e mezzo in Serie B e una e mezzo in Serie A per un totale di 122 partite e 10 gol. Nel gennaio 2014 il passaggio all’Inter.

D’Ambrosio diventa il terzo giocatore della rosa dell’Inter a raggiungere le 200 presenze. Al primo posto c’è Samir Handanovic (333), al secondo Andrea Ranocchia (205).

Dal 2014 ad oggi D’Ambrosio ha disputato 167 partite di Serie A, trovando il gol in 11 occasioni. In totale, nelle 200 presenze, D’Ambrosio ha segnato 14 gol. È il quinto miglior marcatore dell’Inter in tutte le competizioni tra i giocatori attualmente in rosa: meglio di lui solo Lukaku, Martínez, Brozovic e Candreva.

Dal suo arrivo all’Inter nel gennaio 2014, Danilo D’Ambrosio è il terzo giocatore con più partite in nerazzurro in tutte le competizioni (dopo Handanovic e Icardi). Dal giorno del suo arrivo ha giocato interamente 51 partite con l’Inter in tutte le competizioni senza subire gol (più di qualsiasi compagno di squadra di movimento).

In questa stagione D’Ambrosio ha collezionato 23 presenze: 17 in campionato, con 2 gol; 1 in Coppa Italia, 3 in Champions League e 2 in Europa League. In ogni stagione in nerazzurro ha almeno segnato due gol (3 il record stagionale): D’Ambrosio è, insieme a Leonardo Bonucci, uno degli unici due difensori ad aver segnato almeno due gol in tutte le ultime cinque stagioni di Serie A.

(Fonte: Inter.it)